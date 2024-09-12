Глава Роспотребнадзора поручила усилить информирование населения о вакцинации от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам усилить информационно-разъяснительную работу с населением о важности вакцинации против гриппа, что поможет увеличить число привитых граждан и снизить риск распространения гриппа, COVID-19 и ОРВИ, сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито около 12 млн человек, сообщает «Интерфакс».
Анна Попова обратила особое внимание на необходимость контроля соблюдения требований по профилактике ОРВИ в детских образовательных организациях.
Кроме того, регионам страны дано поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа.
Напомним, что в Псковскую область уже поступило 78 160 доз вакцин.