Происшествия

Жительницу Новосокольнического района заключили под стражу по подозрению в очередном убийстве

Жительница Новосокольнического района, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, заключена под стражу по подозрению в убийстве мужчины в деревне Брагино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Новосокольнический районный суд рассмотрел ходатайство следователя Великолукского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Новосокольнического района, обвиняемой в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, женщина, находясь в доме на улице Центральной в дерене Брагино, поссорилась с мужчиной и нанесла ему множество ударов ножом, причинив множественные колото-резаные раны, которые привели к смерти на месте происшествия.

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, однако уголовное дело было прекращено и к ней были применены принудительные меры медицинского характера. В дальнейшем постановлением суда принудительные меры медицинского характера в отношении подозреваемой были прекращены.

С учетом того, что обвиняемая представляет повышенную общественную опасность, принимая во внимание, что гражданка может скрыться от органов предварительного следствия и суда и воспрепятствовать производству по делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, связанной с применением насилия, суд удовлетворил заявленное ходатайство. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября включительно.