Происшествия

Житель Невеля сел в тюрьму и заплатит штраф за взятку в миллион рублей

В законную силу вступил приговор Невельского районного суда в отношении местного жителя, давшего взятку через посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, инспектору Псковской таможни, который также принимал участие в эксперименте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области.

Сумма взятки составила более миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении жителя Невеля по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника) по материалам УФСБ России по Псковской области было возбуждено и расследовано Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области.

Гражданину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Также он заплатит штраф в размере 2 миллиона 300 тысяч рублей.