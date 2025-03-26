Общество

Многодетная семья из Канады переехала в Псковскую область

Многодетная семья Эрцеговац из Канады переехала в Псковскую область. У Стевимира и Каролины семеро детей в возрасте от 1,5 года до 16 лет, рассказал отец семейства. Исповедуют православие, девочки ходят в церковь и поют в хоре.

Фото: RT

В Канаде супруги обучали детей дома, так как нетрадиционные ценности в школе преподносились как норма. Затем переехали в Хорватию, но проблема осталась.

Там их заставили поставить детям американскую вакцину от COVID-19, которой те не доверяют. Избежать этого нельзя: если дети заболеют, из-за отсутствия вакцинации полагаются штрафы. Также запретили обучать детей дома.

«Нам сказали, что если мы будем против, то у нас отнимут детей и даже могут посадить в тюрьму», — рассказал Стевимир.

Они с женой и детьми прибыли в РФ. Это стало возможно благодаря указу президента о поддержке людей, разделяющих традиционные ценности, пишет RT.

Правительство Псковской области содействует устройству быта семьи. На первый период семья поселилась в санатории. Сейчас они обустраиваются, Стевимир планирует возобновить работу в IT-сфере.