Происшествия

Мошенник под видом сотрудника Центробанка похитил у псковички почти два миллиона рублей

Неизвестный под видом сотрудника Центрального банка РФ с использованием мессенджера Telegram под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» похитил у жительницы Пскова 1 млн 800 тысяч рублей, деньги потерпевшая перевела на различные номера банковских счетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.