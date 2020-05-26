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Впервые в истории Ганзейские дни пройдут в виртуальном формате

Стала известна программа первых в 660-летней истории Ганзы виртуальных Ганзейских дней, которые пройдут в немецком городе Брилон с 4 по 7 июня. Она опубликована на сайте www.hansetagebrilon.de.

Церемония открытия начнется 4 июня в 19.30. С 5 июня можно будет посетить следующие виртуальные экскурсии и выставки: фотовыставки «Ганза - люди и места», «Любить родину - жить в Европе», «Открытые сады Брилона» (14 владельцев садов откроют свои виртуальные садовые ворота), «Палатка европейской связи». В этот же день состоится подписание Брилонской Декларации по случаю 40-летнего существования Международного Ганзейского Союза Нового времени.

Церемония закрытия с передачей флага латвийской столице Риге - организатору 41-х Международных Ганзейских дней 2021 года - назначена на 7 июня, начало в 18.00.

Некоторые мероприятия состоятся «вживую»: «Палатка европейской встречи» в саду школы Мариеншуле, фотовыставка под открытым небом «Ганза - люди и места» и «Кинотеатр под отрытым небом» перед Ратушей.