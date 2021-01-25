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Ассоциация европейского бизнеса просит Россию упростить въезд для вакцинировавшихся рабочих

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась к правительству России с предложением упростить въезд для вакцинировавшихся иностранных специалистов. Об этом сообщил председатель правления АЕБ Йохан Вандерплаетсе. Он отметил, что благодаря действиям АЕБ визы удалось получить 5 тыс. европейских рабочих, но с этим сопряжено много сложностей.

«Мы очень надеемся, что скоро границы откроются для остальных (европейцев) и особенно для тех, кто уже сделал прививку от коронавируса. Я знаю много иностранцев, которые уже привились, почему бы нам не внедрить общий паспорт, который бы позволил нам (представителям бизнеса) свободно путешествовать? Мы работаем над этим», - заявил председатель правления АЕБ.

Он отметил, что ассоциация уже обратилась к правительству РФ с соответствующим предложением и намерена продублировать его, пишет газета «Известия».

31 марта бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил отменить визы для въезда в Россию для европейцев, назвав их «рудиментом», однако практическая реализация предложения до сих пор не началась.