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В Ленобласти дело об убийстве возбудили после обнаружения двух сожженных тел

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в том числе малолетнего, после обнаружения двух сожженных тел у железнодорожной станции в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

«По факту обнаружения в лесном массиве двух тел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения тел работает следственная группа.

Ранее в прокуратуре Ленинградской области сообщили, что 15 августа в лесу в районе станции «63-й километр» в Выборгском районе Ленинградской области нашли два обгоревших тела. По данным надзорного ведомства, предположительно, погибшими являются женщина и ребенок. Прокуратура начала проверку, на место выехал выборгский городской прокурор.