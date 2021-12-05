В России и мире

Новый нацпроект в сфере радиоэлектроники может появиться в России

Новый нацпроект в сфере радиоэлектроники может появиться в России, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов в режиме видео-конференц-связи провели стратегическую конференцию с представителями отрасли по развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Основной темой стало развитие спроса на российскую электронику и выработка новых мер поддержки отрасли, предает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства России.

«Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, 8 из них на общую сумму 147 миллиардов рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 миллиардов находится сейчас в работе. Реализация "сквозных проектов" - это одна из эффективных мер государственной поддержки. Но нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Также он уточнил, что в прошлом году стартовала реализация «сквозных проектов» с субсидированием до 4 миллиардов рублей в год для компенсации затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции, что позволяет запустить производство новых конкурентных изделий.

В аппарате Дмитрия Чернышенко добавили, что участники, разделенные на 19 тематических групп (навигационные приборы, медицинская электроника, интеллектуальные транспортные системы, программно-аппаратные комплексы в сфере искусственного интеллекта и больших данных), на протяжении шести недель будут формировать свои конкретные предложения по дальнейшему развитию отечественной электронной промышленности. Они будут озвучены на четырех стратегических сессиях.

Юрий Борисов упомянул реализуемый в настоящее время план закупок российской гражданской микроэлектронной продукции до 2024 года, стимулирующий внутренний спрос на микроэлектронику.

Наиболее значимой мерой вице-премьер считает введение с 2021 года механизма квотирования (минимальной обязательной доли) закупок российской электронной продукции при обеспечении государственных и муниципальных нужд и закупках государственными компаниями. По основной номенклатуре электронной продукции минимальная обязательная доля закупок российской продукции составит к 2023 году от 50% до 90%.