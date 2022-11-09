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МИД России выразил протест послу Латвии из-за демонтажа советских памятников

Посла Латвии в России Мариса Риекстиньша вызвали в Министерство иностранных дел РФ и выразили протест из-за демонтажа советских памятников. Об этом сообщается в группе МИД России в социальной сети «ВКонтакте».

«Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма. При этом обращено внимание на публичные антироссийские высказывания посла, в частности, о том, что Рига сносит памятники советским воинам-освободителям, поскольку специальная военная операция России на Украине является продолжением войны с фашизмом в середине прошлого века. Отмечено, что подобные заявления в неофашистском духе со стороны работающего в России дипломата неприемлемы», - говорится в сообщении.

В ходе беседы Марису Риекстиньшу также было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности.

«Подчёркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги. Посол отфиксировал нашу позицию», - добавили в министерстве.