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В Эстонии приняли законы для демонтажа советских военных памятников

Правительство Эстонии одобрило ряд поправок к законам с целью создания законодательной базы для демонтажа из публичного пространства советских военных памятников, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Поправки к строительному кодексу, закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и к закону о государственном имуществе создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в частности советских военных памятников», - приводит РИА Новости сообщение эстонского кабмина.

Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.

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Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.