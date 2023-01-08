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Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою московскую резиденцию. Дипломат уехал на одной легковой машине рано утром, пишет РИА Новости.

Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Таллин «предпринял новый недружественный шаг» и радикально сократил численность российского посольства, что, как заметили в Москве, «подтверждает линию на развал отношений между странами».

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В ответ российская сторона понизила уровень диппредставителя до временного поверенного в делах.

Обоим послам предписали покинуть страны 7 февраля.