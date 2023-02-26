В России и мире

Иностранным IT-специалистам упростили трудоустройство и получение ВНЖ в России

Процесс трудоустройства и получения вида на жительство в России упростили для иностранных IT-специалистов.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, иностранные айтишники теперь могут заключать трудовой договор или договор гражданско-правового характера на выполнение работ с организациями, работающими в сфере информационных технологий даже без оформления разрешения на работу или патента, пишет RuNews24.

В то же время аккредитованные IT-компании смогут привлекать этих специалистов без предварительного приобретения разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Также иностранному IT-специалисту, работающему в аккредитованной IT-компании, и членам его семьи теперь предоставляется право на получение ВНЖ в РФ без срока действия в упрощенном порядке. Для этого ему следует обратиться в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД России. В таких случаях срок рассмотрения заявлений составит три месяца, уточнила Ирина Волк.

Кроме основных документов, при подаче заявления иностранным специалистам также потребуется предоставить трудовой договор или гражданско-правовой договор с компанией, где он будет работать, а также документ об образовании, подтверждающий его квалификацию, отмечает ТАСС.