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Русский музей возглавила экс-замминистра культуры Алла Манилова

Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова возглавила Русский музей, сообщила пресс-служба министерства.

«Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея», — приводит сообщение РИА Новости.

Статс-секретарем — заместителем министра культуры назначена Надежда Преподобная. Кроме того, еще одним замглавы ведомства стал Андрей Малышев, ранее возглавлявший ФГУП «Росконцерт».

Манилова более 11 лет успешно работала заместителем министра, она «заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности», подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, о том, что замминистра культуры РФ Алла Манилова покинет пост и возглавит Русский музей, стало известно еще в 20-х числах марта.

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Андрей Малышев окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2015-2018 годах занимал должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. В 2007-2015 годах возглавлял ФГБУК «Российская государственная концертная компания "Содружество"» (получившая в 2015 году название «Росконцерт»).

Помимо Русского музея в 2023 году сменилось руководство в ГМИИ имени Пушкина, а также в Третьяковской галерее в Москве.