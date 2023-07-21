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Свыше 20 магнитных шариков извлекли хирурги из тела малолетнего россиянина

23 магнитных шарика извлекли хирурги из тела ребенка в Тюменской области. Родители привезли несовершеннолетнего в областную больницу №3.

Рентгеновский снимок показал, что в кишечнике и желудке ребенка находятся шарики от антистресс-конструктора. Опасность представляли те из них, что под действием магнитов скрепились между собой, сместив внутренние органы. Последнее грозило непроходимостью кишечника, повреждением стенок желудка и гибелью ребенка, пишет RuNews24.

Хирурги, комбинируя гастроскопию и полостную операцию, извлекли из тела малолетнего пациента 23 шарика. Операция продлилась 60 минут. В настоящее время жизнь и здоровью ребенка вне опасности.