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Землю накрыла мощная магнитная буря

В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)», — говорится на сайте.

Как известно, уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная), пишет РИА Новости.

Отмечается, что в промежутке между 06.00 и 09.00 понедельника уровень возмущенности магнитного поля достиг показателя G3, и уже к 15.00 повысился еще на один уровень.