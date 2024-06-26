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Израиль заявил о ликвидации лидера «Хезболла» Насруллы при ударе по Бейруту

28.09.2024 12:09|ПсковКомментариев: 0

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте, заявила Армия обороны Израиля.

Фото: Mash

«Вчера ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров», — говорится в релизе.

Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу «Хезболлы», который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.

По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены «Хезболлы». По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому, пишет РИА Новости.

До этого, в конце июля, ЦАХАЛ ударил по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра. В августе Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии и получит ответ. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые агрессивные действия приведут к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.

Бойцы «Хезболлы», в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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