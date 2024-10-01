ЖКХ

Как муниципальные власти помогают в догазификации региона, рассказал Антон Дымов

Как муниципальные власти помогают в реализации программы догазификации Псковской области, рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире ВГТРК «Псков».

«Непосредственное формирование программы шло со стороны муниципальных властей. Главы, понимая количество домовладений, находящихся на их территории, людей, которые там проживают, понимали, что из себя представляет муниципальное образование и тот потенциал, который может в итоге выйти в реализацию программы догазификации Псковской области», - сказал Антон Дымов.

Именно поэтому непосредственная работа муниципальных глав и привела к формированию потенциала программы, пояснил Антон Дымов. «Вся информация поступала от глав, без их работы продвижение в догазификации было бы невозможно», - сказал генеральный директор.

Он отметил, что со стороны муниципальных властей идет помощь в части открытия ордеров на производство земляных работ, информирование населения, совещания с населением, помощь газовикам в реализации.