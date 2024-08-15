Культура

«Анализируй этно»: Яга Обыда и Моу-Нямы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября.

На этот раз ведущая Ольга Миронович поговорила о литературном фестивале «Книжная яблоня», этническом фэнтези и ответила на вопрос, кто такие Яга Обыда и Моу-Нямы.

Разобраться в этом помогли сегодняшние гости студии - шеф-редактор издательства PressPass, специалист по фольклору Дальнего Востока и Севера Александра Агафонова и писатель, автор произведений в жанрах мистика и фэнтези Дарина Стрельченко.