ЖКХ

Антон Дымов: Зимний период для газификации должен пройти плавно и без скачков

Зимний период по газификации и догазификации Псковской области должен пройти плавно и без скачков, заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире ВГТРК «Псков».

«Зимние условия однозначно приведут к снижению темпов. Промерзание приведет к увеличению трудозатрат. Снежный покров может усложнить работу», - сказал Антон Дымов.

Сейчас включено в работу достаточное количество объектов. В работе в части подводящих сетей газопроводов-отводов более 1600, а в части объектов внутри границ более 1300. «Тем самым мы понимаем, что мы должны сделать, чтобы зимний период прошел ровно, без скачков в плановом порядке», - сказал генеральный директор.