Политика

Артур Гайдук прокомментировал тему раскола между оппозицией и эмигрантами

Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук не считает нормальной и взвешенной позицию ряда политических эмигрантов. Об этом он заявил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM), комментируя тему раскола между представителями российской оппозиции и теми, кто уехал за границу.

«Это просто уже другие люди. Есть оппозиция, а есть эмиграция. Кто-то, наверное, может быть эмигрантом и при этом оставаться российским политиком и оппозиционером, но не все. Их позиция очень сильно отличается от того, что я считаю нормальным и взвешенным. Потому что радоваться тому, что зашли на нашу территорию, убивают людей - я не вижу повода для радости никакой. Только расстраиваться можно из-за этого», — сказал Артур Гайдук, отвечая на вопрос об отношении к заявлениям эмигрантов, которые не скрывали своего удовлетворения по поводу событий в Курской области и раскритиковали признанного иноагентом зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, считающего: те, кто радуются захвату российских территорий и убийству российских граждан, не должны больше считать себя российскими политиками.

Артур Гайдук напомнил, что позиция «Яблока» по данной теме неизменна — это договор о прекращении огня и дальнейшее дипломатическое решение вопроса.

«Надо, чтобы прекратили гибнуть люди. А дальше можно уже делать все, что угодно», – добавил Артур Гайдук.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.