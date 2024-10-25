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Общество

24% псковичей считают конфликты со сверстниками причиной ненависти к школе - опрос

27.10.2024 11:00|ПсковКомментариев: 0

По мнению каждого четвертого псковича, в первую очередь дети не любят школу из-за конфликтов с одноклассниками. К этому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие граждане из Пскова.

На вопрос, почему некоторые дети ненавидят школу, 24% псковичей ответили, что ученики в первую очередь страдают из-за конфликтов со сверстниками. 15% обвинили школьную программу, по их мнению, многое из преподаваемого никогда не пригодится в жизни. 14% винят педагогов, которые отказываются видеть в каждом ученике личность. 12% — родителей, которые в погоне за высокими оценками превращают жизнь детей в ад. Каждый десятый назвал другие ключевые факторы, среди которых скука, сложная учебная программа, перегрузки, обилие домашних заданий, особенности подросткового возраста, субъективность оценочной системы, нежелание следовать дисциплине и проч. Еще 9% опрошенных уверены, что школу не любят только лентяи, которые не хотят учиться.

Мужчины чаще женщин уверены, что ненависть детей к школе в первую очередь является следствием переизбытка ненужных знаний. Женщины же чаще винят одноклассников и учителей.

Каждый шестой пскович старше 45 лет считает, что школу не любят лентяи. Те, кто моложе, чаще говорят об устаревшей системе образования и неуважении учителей к детям.

Позиция родителей учеников несколько отличается. Каждый пятый за ненавистью детей к школе видит в первую очередь конфликты со сверстниками. Каждый шестой — плохое отношение учителей, каждый седьмой — амбиции родителей. Только 10% считают основным фактором школьную программу. 17% полагают, что за плохим отношением к школе скрывается лень детей и нежелание учиться.

Теги: #опрос #школа #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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