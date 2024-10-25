Экономика

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 ноября

С 1 ноября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Прежде всего, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также те, кто получил инвалидность 1 группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две, пишет агентство «Прайм».

В этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Так что, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачивать 16269,76 руб. в месяц.

Доплату могут получить также граждане, которые обращались ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.

Также, по словам эксперта, с 1 ноября последний раз в этом году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.

Доплаты регулируются соответствующими федеральными законами. «Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы», - разъяснила экономист.