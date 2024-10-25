Общество

В течение дня на территории Псковской области ожидается туман

Туман с видимостью менее 500 метров ожидается на на территории Псковской области сегодня, 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Сегодня, 27 октября, в 10:30 от Псковского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды поступило предупреждение о неблагоприятном явлении: «В ближайшие два часа местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее».

Жителям и водителям рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах и учитывать ухудшение видимости при планировании передвижений, пользоваться противотуманными фарами, использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.