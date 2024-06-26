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Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери

Около одного миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи «Маме с любовью!», посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе организации.

«Двадцать четвертого ноября по всей стране прошли праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции Росмолодёжи «Маме с любовью!», посвящённые Дню матери. Участниками акции стали около 1 миллиона человек, включая более 116 тысяч добровольцев из 89 регионов России», - говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, участники акции в праздничный день подарили мамам по всей России цветы и открытки с теплыми пожеланиями.

В Росмолодежи рассказали, что в 20 городах РФ матери получили неожиданные поздравления от военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО или приехавших с фронта в отпуск, пишет РИА Новости.

Кроме того, активисты общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ разместили в социальных сетях истории о том, как они помогают матерям героев спецоперации в День матери.

В Росмолодежи добавили, что в честь Дня матери были организованы массовые флешмобы. В частности, активисты выстроились в огромные сердца, символизирующие любовь ко всем мамам нашей страны. В общей сложности по всей РФ прошли более 1,1 тысячи таких флешмобов. Кроме того, на центральных площадях и стенах в общественных пространствах российских городов были нарисованы букеты с поздравлениями, всего было нарисовано 75 тысяч букетов.

Всероссийская акция «Маме с любовью!» организована Росмолодежью и проходит по всей стране.