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«Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале

Трансляция постановки спектакля-хоррора из Новокузнецка «Пиковая дама» состоится в среду, 27 мая, в 19.00, и в четверг, 28 мая, в 13.00.

Новокузнецкий драматический театр и режиссер Андрей Сидельников покажут свою сценическую версию пушкинской повести.

Как известно, «Пиковую даму» Пушкина называют мистическим анекдотом, но в новокузнецкой постановке повести не разгадывают тайну старой графини и ее трех карт.

«Чем похож главный герой на нас, на что он готов ради «счастия», в какой момент он сходит с ума, что такое счастье в современном мире – вот вопросы, на которые ищут ответы в спектакле. Сценическое пространство – пространство Петербурга и бесконечной игры, не теряющей своей магической привлекательности и спустя столетия. Счастье в мире Германна состоит из конкретных цифр, ради них герой решается испытать судьбу. Он верит, что графиня Анна Федотовна поможет ему выиграть главную жизненную партию. Судьба испытывает героя», - рассказали в театре.

По итогам регионального фестиваля «Кузбасс-fest: театр здесь!» (2019) Вера Березнякова стала победительницей в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за исполнение роли Графини; Николай Слободяник и Мария Лукка удостоены премии «Лучшая работа художника».

«Творящееся на сцене завораживает: материал гениального Пушкина – "о вечном" – подается в хайповом сегодня формате хоррора. Только никакие спецэффекты и долби-звук киношных ужастиков не дают такое сильное ощущение твоего личного погружения в происходящее. Зловещая атмосфера – мрачного Петербурга, жуткой смерти старухи, обреченной на проигрыш игры с дьяволом – нагнетается медленно и неумолимо. И ведь отлично знаешь, чем там все кончится, но волей-неволей поддаешься всем фишкам постановки: до мурашек по коже», - пишет обозреватель Инна Ким.

Режиссер – Андрей Сидельников

Художник – Николай Слободяник

Художник по костюмам – Мария Лукка

Художник по свету – Елена Алексеева

Видеохудожник – Алексей Фомяков

Хореограф – Александр Ельцов

Музыкальное оформление – Валерий Гнездилов

Действующие лица и исполнители:

Германн – Александр Шрейтер

Лиза – Полина Зуева

Графиня – заслуженная артистка РФ Вера Березнякова

Томский – Андрей Ковзель

Нарумов – Евгений Лапшин

Чекалинский – Анатолий Смирнов

В спектакле также заняты: Владислав Сарыгин, Никита Пивоваров, Наталья Пивоварова, Вера Кораблина, Маргарита Смирновская, Андрей Грачев, Александр Коробов, Евгений Котин.

Премьера состоялась 17 сентября 2019 года, продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут.

Для зрителей 12+.

Трансляция постановки состоится в среду, 27 мая, в 19.00, и в четверг, 28 мая, в 13.00 на сайте фестиваля.