«Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале

Трансляция постановки спектакля-хоррора из Новокузнецка «Пиковая дама» состоится в среду, 27 мая, в 19.00, и в четверг, 28 мая, в 13.00.
Новокузнецкий драматический театр и режиссер Андрей Сидельников покажут свою сценическую версию пушкинской повести.
Как известно, «Пиковую даму» Пушкина называют мистическим анекдотом, но в новокузнецкой постановке повести не разгадывают тайну старой графини и ее трех карт.
По итогам регионального фестиваля «Кузбасс-fest: театр здесь!» (2019) Вера Березнякова стала победительницей в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за исполнение роли Графини; Николай Слободяник и Мария Лукка удостоены премии «Лучшая работа художника».
«Творящееся на сцене завораживает: материал гениального Пушкина – "о вечном" – подается в хайповом сегодня формате хоррора. Только никакие спецэффекты и долби-звук киношных ужастиков не дают такое сильное ощущение твоего личного погружения в происходящее. Зловещая атмосфера – мрачного Петербурга, жуткой смерти старухи, обреченной на проигрыш игры с дьяволом – нагнетается медленно и неумолимо. И ведь отлично знаешь, чем там все кончится, но волей-неволей поддаешься всем фишкам постановки: до мурашек по коже», - пишет обозреватель Инна Ким.
Действующие лица и исполнители:
В спектакле также заняты: Владислав Сарыгин, Никита Пивоваров, Наталья Пивоварова, Вера Кораблина, Маргарита Смирновская, Андрей Грачев, Александр Коробов, Евгений Котин.
Премьера состоялась 17 сентября 2019 года, продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут.
Для зрителей 12+.
Трансляция постановки состоится в среду, 27 мая, в 19.00, и в четверг, 28 мая, в 13.00 на сайте фестиваля.