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Лекция «Русская литературная классика в современном зарубежном театре» состоится в рамках Пушкинского онлайн-фестиваля

29 мая Пушкинский фестиваль откроет доступ в своих социальных сетях и на сайте фестиваля к лекции Марины Давыдовой «Русская литературная классика в современном зарубежном театре». Лекция была прочитана в Псковском театре драмы два года назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Что привлекает европейских режиссеров в русских пьесах, и какие метаморфозы они претерпевают на чужбине? И наконец, что такое «постдраматический театр», и насколько конфликтны его отношения с литературной и драматургической классикой? Марина Давыдова обладает уникальным даром легко говорить о сложном, так что ее лекция не разочарует ни книгочеев, ни неофитов.

Марина Давыдова окончила театроведческое отделение ГИТИСа (1988) и аспирантуру Государственного института искусствознания. Ученица И. Н. Соловьёвой. Кандидат искусствоведения. Преподавала во ВГИКе и РГГУ. В 2001 г. под редакцией Давыдовой вышла коллективная монография «Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв.»

С 1997 г. публикуется как театральный критик: театральный обозреватель газет «Московские новости», «Русский телеграф», «Время новостей», в 2002 г. заведовала отделом культуры в газете «Консерватор», затем работала обозревателем газеты «Известия», руководителем театрального отдела сетевого издания Openspace. С 2010 г. главный редактор журнала «Театр».