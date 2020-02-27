Сцена / Фестивали

Спектакль-номинант на «Золотую маску» покажет тюменский драмтеатр в рамках Пушкинского театрального онлайн-фестиваля

Тюменский Большой драматический театр представляет на фестивале спектакль режиссера Даниила Чащина «Молодость» по пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Комедия «Месяц в деревне» – одна из самых репертуарных пьес русского театра, в ней есть острая интрига, разнообразие характеров, глубина чувств. В этом изящном сочинении много любви: объяснений, переживаний, страданий, а порой и почти водевильных ситуаций – пьеса насквозь пронизана тонким юмором. Что случится, если вдруг все женщины одновременно обратят свое пристальное внимание на одного молодого человека? Что случится с любящими этих женщин мужчинами? Эти чувства, о которых поначалу только говорят, становятся реальной силой, сокрушительной в своем действии.

Иван Тургенев написал пьесу «Месяц в деревне» в тридцать лет. Режиссер Данил Чащин и актеры ТБДТ просят зрителей забыть на время о том, что говорили об Иване Сергеевиче в школе и почувствовать ритмы и желания этого сравнительно молодого человека. Возможно, такая встреча с неожиданным Тургеневым вас удивит, а возможно и рассердит, ведь «Молодости» свойственен максимализм, но, может быть, вы откроете этого автора с другой, неожиданной, стороны, и это открытие станет началом чего-то нового.

Спектакль был номинирован на Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2017-2018 в пяти номинациях: «Спектакль большой формы», «Работа режиссера» – Данил Чащин, «Женская роль» – Кристина Тихонова, «Мужская роль» – Сергей Скобелев, «Работа художника» – Дмитрий Горбас.

«Спектакль Данила Чащина, основанный на пьесе Тургенева “Месяц в деревне”, – не интерпретация, но очень личное режиссерское высказывание. Получилось не “плетение кружев”, но поединки людей и идей. Битва молодости и опыта, где победителей не будет. Тургенев здесь не осовременен банально, хотя действие и перенесено в наши дни. Этим просто снята временная дистанция между “веком нынешним и веком минувшим”. Есть другая дистанция – игровая, условно театральная, где уместны пародийные и гротесковые костюмы, фантазийные ситуации и песни санаторных дискотек. Здесь присутствует мощный культурный контекст, с цитатами и аллюзиями, игра с жанрами, от комедии до триллера. В спектакле – отменное решение пространства Дмитрия Горбаса, сочетающее гротесковую массовку и трагическую лирику уединения. При изначальном вроде бы отрицании романтики она всё равно пробивается в актерском существовании. Особенно значительные работы у Сергея Скобелева (Ракитин) и Кристины Тихоновой (Наталья Петровна)», - Ирина Алпатова, сайт фестиваля «Золотая маска».

Режиссер-постановщик – Данил Чащин

Художник-постановщик – Дмитрий Горбас

Художник по костюмам – Юлия Ветрова

Режиссер по пластике – Николай Реутов

Художник мультимедиа – Михаил Заиканов

Художники по свету – Айвар Салихов, Арсений Радьков

Действующие лица и исполнители:

Наталья Петровна Ислаева – Кристина Тихонова

Михаил Александрович Ракитин – почетный работник культуры Тюменской области Сергей Скобелев

Алексей Николаевич Беляев – Николай Аузин

Верочка – Софья Илюшина

Аркадий Сергеевич Иcлaeв – Константин Антипин

Анна Семеновна Ислаева – заслуженная артистка РФ Татьяна Пестова

Коленька Ислаев – учащийся театра-студии при ТБДТ Владислав Плеханов

Лизавета Богдановна – Елена Махнева

Афанасий Иванович Большинцов – Андрей Волошенко

Игнатий Ильич Шпигельский – Евгений Киселев

Адам Иванович Шааф – заслуженный артист Грузии Владимир Обрезков

Матвей – заслуженный артист Казахстана и России Сергей Кутьмин

Катя – Марина Кошеляева

Отдыхающие в санатории – заслуженная артистка РФ Ирина Халезова, Жанна Сырникова, Ольга Ульянова, Владимир Ващенко

Работники санатория – Анастасия Писарева, Евгения Казакова, Дарья Терёшина, Сергей Канаев

Премьера – 15 июня 2018 года

Трансляция пройдет в четверг, 28 мая, в 19.00, и в пятницу, 29 мая, в 13.00 на сайте Пушкинского театрального онлайн-фестиваля и в группе театра ВКонтакте

Продолжительность – 2 часа

Для зрителей 18+

Ссылка на просмотр http://pushfest.ru/