«Даму ПиК» покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале

«Даму ПиК» режиссера Геннадия Тростянецкого покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале. Трансляция спектакля состоится в субботу, 6 июня, в 19.00 и в воскресенье, 7 июня, в 13.00 на сайте Пушкинского фестиваля и в официальной группе театра в ВКонтакте.
Мистическая фантасмагория в 12-ти талиях «Дама ПиК» в постановке режиссера Геннадия Тростянецкого уже несколько лет украшает афишу Красноярского театра, носящего имя Пушкина.
Режиссер превратил маленькую пушкинскую повесть в грандиозное театральное полотно, в котором можно увидеть не только страсть к игре и наживе, но, как в зеркале, отражается вся русская история от XVIII до XXI веков, где соединились Пушкин и Достоевский, европейскость и азиатчина русского человека.
«Ты оказываешься внутри музыкально-пластического действа и движешься по наклонной вместе с участниками драмы. Словно мчишься на американских горках, и выбраться невозможно. Захватывает дух то ли от скорости, то ли от близости победы...», - заявила критик Марина Яблонская.
«Есть работы, дающие мощный толчок. Такая колоссальная работа была проделана в “Даме ПиК” вместе с режиссером Геннадием Тростянецким. Постановщик взял нас железной хваткой и не выпускал на протяжении года. И даже когда он уезжал, мы постоянно в этом варились», - рассказала пктриса Мария Алексеева, исполнительница роли Лизы.
- Пьеса – Геннадий Тростянецкий, Петр Смирнов
- Режиссер-постановщик – лауреат Государственной премии РСФСР, кавалер Золотой Пушкинской медали Геннадий Тростянецкий
- Сценография – Олег Головко
- Художник по костюмам – заслуженный работник культуры РФ Елена Турчанинова
- Художник по свету – Дмитрий «Митрич» Зименко
- Композитор – Евгения Терехина
- Балетмейстер – Елена Слободчикова
- Пантомима – Ирина Зайцева, Валерий Зайцев
- Режиссер сцены «Двойники» – Лариса Лейченко
- Консультанты по иностранным языкам – Полина Елгина, Валерия Золотова
- Звук – Татьяна Гаврилова, Дарья Раевская
- Видео – Максим Лейченко, Олег Жигачев
- Грим – Татьяна Даряла
Действующие лица и исполнители:
- Лицо от театра, граф Сен-Жермен, Чекалинский (VIP) – заслуженный артист РФ Эдуард Михненков
- Анна Федоровна ХХ, графиня – заслуженная артистка РФ Людмила Михненкова
- Лиза (Лизавета Ивановна), воспитанница графини – Мария Алексеева
- Герман фон Штуде Германн, инженер-капитан – Никита Косачев
- Офицер Томский – Виталий Козырев
- Офицер Швохнев – Юрий Суслин
- Офицер Нарумов – Сергей Даниленко
- Офицер Сурин – Владимир Абакановский
- Офицер Безбородко – Данил Коновалов
- Офицер Пааташвили, Намрег фон Штуде Намрег – Станислав Линецкий
- Офицер Минский – Иван Кривушин
- Офицер Бурцев, Герцог Орлеанский – Алексей Попов
- Генрих, денщик Германа – Иван Янюк
- Серж, дворецкий, Иностранные агенты: Главный – Заслуженный артист России Виктор Лосьянов
- Шут Артемка, Иностранные агенты: Переводчик – Артем Рудой
- Марфа, горничная – Надежда Крутова
- Зизи, камеристка, Иностранные агенты: Секретарь – Екатерина Мишанина
- Акулька, приживалка – Ольга Белоброва
- Графиня Хераскова, подруга графини – Галина Дьяконова
- Аптекарь, муж графини – Борис Плоских
- Жена аптекаря – Эмилия Шевчук
- Модистка – Татьяна Чубаро
- Цыганка, Наталья – Ирина Иванова
Премьера состоялась 6 ноября 2015 года. Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.
Для зрителей 16+