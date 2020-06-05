Сцена / Фестивали

«Даму ПиК» покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале

«Даму ПиК» режиссера Геннадия Тростянецкого покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале. Трансляция спектакля состоится в субботу, 6 июня, в 19.00 и в воскресенье, 7 июня, в 13.00 на сайте Пушкинского фестиваля и в официальной группе театра в ВКонтакте.

Мистическая фантасмагория в 12-ти талиях «Дама ПиК» в постановке режиссера Геннадия Тростянецкого уже несколько лет украшает афишу Красноярского театра, носящего имя Пушкина.

Режиссер превратил маленькую пушкинскую повесть в грандиозное театральное полотно, в котором можно увидеть не только страсть к игре и наживе, но, как в зеркале, отражается вся русская история от XVIII до XXI веков, где соединились Пушкин и Достоевский, европейскость и азиатчина русского человека.

«Ты оказываешься внутри музыкально-пластического действа и движешься по наклонной вместе с участниками драмы. Словно мчишься на американских горках, и выбраться невозможно. Захватывает дух то ли от скорости, то ли от близости победы...», - заявила критик Марина Яблонская.

«Есть работы, дающие мощный толчок. Такая колоссальная работа была проделана в “Даме ПиК” вместе с режиссером Геннадием Тростянецким. Постановщик взял нас железной хваткой и не выпускал на протяжении года. И даже когда он уезжал, мы постоянно в этом варились», - рассказала пктриса Мария Алексеева, исполнительница роли Лизы.

Пьеса – Геннадий Тростянецкий, Петр Смирнов

Режиссер-постановщик – лауреат Государственной премии РСФСР, кавалер Золотой Пушкинской медали Геннадий Тростянецкий

Сценография – Олег Головко

Художник по костюмам – заслуженный работник культуры РФ Елена Турчанинова

Художник по свету – Дмитрий «Митрич» Зименко

Композитор – Евгения Терехина

Балетмейстер – Елена Слободчикова

Пантомима – Ирина Зайцева, Валерий Зайцев

Режиссер сцены «Двойники» – Лариса Лейченко

Консультанты по иностранным языкам – Полина Елгина, Валерия Золотова

Звук – Татьяна Гаврилова, Дарья Раевская

Видео – Максим Лейченко, Олег Жигачев

Грим – Татьяна Даряла

Действующие лица и исполнители:

Лицо от театра, граф Сен-Жермен, Чекалинский (VIP) – заслуженный артист РФ Эдуард Михненков

Анна Федоровна ХХ, графиня – заслуженная артистка РФ Людмила Михненкова

Лиза (Лизавета Ивановна), воспитанница графини – Мария Алексеева

Герман фон Штуде Германн, инженер-капитан – Никита Косачев

Офицер Томский – Виталий Козырев

Офицер Швохнев – Юрий Суслин

Офицер Нарумов – Сергей Даниленко

Офицер Сурин – Владимир Абакановский

Офицер Безбородко – Данил Коновалов

Офицер Пааташвили, Намрег фон Штуде Намрег – Станислав Линецкий

Офицер Минский – Иван Кривушин

Офицер Бурцев, Герцог Орлеанский – Алексей Попов

Генрих, денщик Германа – Иван Янюк

Серж, дворецкий, Иностранные агенты: Главный – Заслуженный артист России Виктор Лосьянов

Шут Артемка, Иностранные агенты: Переводчик – Артем Рудой

Марфа, горничная – Надежда Крутова

Зизи, камеристка, Иностранные агенты: Секретарь – Екатерина Мишанина

Акулька, приживалка – Ольга Белоброва

Графиня Хераскова, подруга графини – Галина Дьяконова

Аптекарь, муж графини – Борис Плоских

Жена аптекаря – Эмилия Шевчук

Модистка – Татьяна Чубаро

Цыганка, Наталья – Ирина Иванова

Премьера состоялась 6 ноября 2015 года. Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.

Для зрителей 16+