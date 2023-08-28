Сцена / Фестивали

Кукольную программу для детей и взрослых подготовил Пушкинский театральный фестиваль

Работы российских театров кукол вошли в афишу ХХХ Пушкинского театрального фестиваля наряду с драматическими и музыкальными спектаклями, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Родители с детьми смогут посмотреть пушкинские сказки в интерпретации коллективов из Санкт-Петербурга и Твери, а взрослому зрителю предлагают посетить один из самых резонансных российских спектаклей последнего времени – гоголевский «Ревизор» в постановке Игоря Казакова в Театре кукол Республики Карелия.

Кукольный театр сказки из Санкт-Петербурга 7 сентября покажет на фестивале свой спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (6+) – актерский ансамбль спектакля был удостоен Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».

Музыкальную сказку поставила главный режиссер театра Светлана Дорожко, в прошлом – актриса-кукольница, сегодня – российский режиссер, автор более 40 спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и других городах.

«Сказку о рыбаке и рыбке» (6+) 9 сентября покажет на псковской сцене Тверской театр кукол. Петербургский режиссер Людмила Федорова интерпретирует известный сюжет как «притчу о любви и прощении», а у старухи в ее версии появляется злой советник, по наущению которого она и требует от рыбки все больше и больше, – и это котик.

Кукольный спектакль для взрослой аудитории привезет известный псковской публике Театр кукол Республики Карелия. Спектакль этой труппы «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой уже участвовал в программе фестиваля. На этот раз из Петрозаводска 12 сентября на фестиваль приедет гоголевский «Ревизор» (16+), пятикратный номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска».

«Режиссер Игорь Казаков и художник Татьяна Нерсисян упаковывают гоголевскую комедию в хрустящую живой сатирой шаржевую обертку, разворачивать которую столь же увлекательно, как подарки на день рождения», – пишет об этом спектакле критик Олеся Кренская.

Юбилейный Пушкинский театральный фестиваль пройдет в 30-й раз с 6 по 28 сентября в Пскове и Великих Луках. В афише – драматические, кукольные, музыкальные спектакли из семи российских городов.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области.