Сцена / Спектакли

Предновогоднее путешествие по сказкам в театре кукол. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спектакль-путешествие по всеми любимым русским народным сказкам «Там, на неведомых дорожках» играют для псковичей и гостей города в преддверии Нового года в Псковском областном театре кукол, первые показы стартовали 20 декабря.

Баба-Яга, Кот-баюн, Водяной, Кощей Бессмертный и многие другие волшебные персонажи встретятся на пути двух любознательных девочек Веры и Надежды. Зрителей ждёт путешествие по сказкам в поисках посоха, который «поможет вернуть волшебство и сказку в мир». Также зрителей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Художник-постановщик – Мария Воробьева.

Подробнее – в фоторепортаже Анны Тягуновой.