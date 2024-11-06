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В Псковском театре драмы состоялась премьера музыкального спектакля «Перекресток»

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 27 декабря прошла премьера вечера русского романса и русской поэзии «Перекресток» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева. Это пятый спектакль-концерт в репертуаре псковской драмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Музыкальные вечера в камерных пространствах появились в афише Псковского театра драмы в 2021 году. Первый спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке Дмитрия Месхиева встретил самый горячий отклик у псковичей и гостей города. Дальше театр представил «Постой, паровоз! Вторую ходку», «Случайный вальс», «Фламенко», и эти работы также не остались без зрительского внимания.

Новый спектакль-концерт посвящен уникальному феномену русского романса. Впрочем, наряду с хрестоматийно известными романсами в программу вошли и неожиданные номера, которые объединяет не столько историческая или жанровая логика, сколько прихотливая субстанция, которую можно назвать «настроением романса». Стоит сказать, что авторы спектакля не пытались вписать сет-лист в рамки одной эпохи: со сцены прозвучит и классика русского романса, и современные образцы этого жанра, то же касается поэзии, отметили в театре.

В качестве исполнителей к зрителю на этом спектакле выходят певица Катя Руч и драматические артисты Мария Фомина, Георгий Болонев, Сергей Скобелев. Аккомпанируют музыканты труппы Иван Федоров (гитара, фортепиано) и Борис Федотов (фортепиано). Ведущий вечера – артист Камиль Хардин.

Автор идеи и постановщик «Перекрестка» – художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Музыкальный руководитель спектакля – заведующая музыкальной частью в Псковском театре, лауреат премии правительства РФ имени А.В. Луначарского Елена Обухова, художник – главный художник театра, заслуженный художник РФ Александр Стройло.

Спектакль будет идти в буфете театра. Показы «Перекрестка» также запланированы на 28, 30 декабря, 3, 8, 9, 12, 26 января и 9, 23 февраля. Для зрителей 18+.