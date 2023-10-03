Сцена / Фестивали

Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове

Фестиваль «Другое искусство» пройдет в Пскове с 6 по 8 октября. Его участниками станут коллективы и проекты из Санкт-Петербурга, Пскова, Москвы, Калининграда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертная дирекция Псковской области

Гости фестиваля смогут посетить выставки, ярмарку, мастер-классы, творческие встречи и инклюзивные спектакли.

Программа фестиваля «Другое искусство». Вход на мероприятия свободный (на открытие и закрытие по пригласительным билетам):

6 октября

10:00 – 17:00 иммерсивная выставка «Книга исключительных возможностей». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), «Аквариум», 1 этаж.

11:00 практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

11:00 - 16:00 мастер-классы по изобразительному и театральному искусству, хореографии, вокалу, жестовому пению и библиотечному делу (в рамках деловой программы, закрытое мероприятие). Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова (улица Набат, 5, улица Воеводы Шуйского, 2; Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я.Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

15:00 встреча с писателем, литературным редактором Мариной Козиковой (г. Санкт-Петербург). Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2),актовый зал, 1 этаж.

17:00 практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

17:00 открытие выставки декоративно–прикладного искусства «Ищите свет внутри себя...» членов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (с сурдопереводом). Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), фойе, 3 этаж.

18:00 Официальное открытие фестиваля «Другое искусство». Показ эстрадного спектакля «Time of my life», актёрский факультет Российской государственной специализированной академии искусств, Санкт-Петербург. Вход по пригласительным билетам (можно получить в кассе БКЗ). Псковская областная филармония (ул. Некрасова, 24), большой концертный зал.

7 октября

10:00 – 18:00 иммерсивная выставка «Книга исключительных возможностей». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), «Аквариум», 1 этаж.

10:00 – 17:00 выставка-ярмарка прикладного искусства людей с ограниченными возможностями. Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23).

10:00 выставка «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand. Выставка – результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: Центра лечебной педагогики (Псков, Россия) и школы «Рурталь» (Хайнсберг/Обербрух, Германия). Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23).

11:00 круглый стол на тему «Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2), 2 этаж, каб.204.

11:00 практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2).

14:00 презентация книги сказок «Однажды в Новый год». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2), актовый зал, 1 этаж.

18:00 практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2).

17:00 концерт, посвященный 35-летию образования «Всероссийского общества инвалидов». Показ спектакля «И вновь восходит солнце», театральная студия «ДАНКО», Калининградская региональная детско-молодёжная общественная организация инвалидов «Мария», Калининград. Городской культурный центр (пл. Победы, 1)

8 октября

10:00 – 16:00 выставка-ярмарка прикладного искусства людей с ограниченными возможностями. Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23).

10:00 выставка «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand. Выставка – результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: Центра лечебной педагогики (Псков, Россия) и школы «Рурталь» (Хайнсберг/Обербрух, Германия). Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23).

11:00 практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2).

18:00 практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2).

10:00 – 18:00 иммерсивная выставка «Книга исключительных возможностей». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2), «Аквариум», 1 этаж.

18:00 показ спектакля «Прикасаемые» (Центр «Инклюзион», Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»), Москва. Вход по пригласительным билетам (можно получить в кассе БКЗ). Псковская областная филармония (ул. Некрасова, 24), большой концертный зал

Организаторы: комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Псковский областной центр народного творчества, Псковская областная научная библиотека им. В. Я. Курбатова, ТДЦ Fjord Plaza, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, при поддержке правительства Псковской области.