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Опубликован маршрут до места проведения гдовского фестиваля «Наше море»

Маршрут прямо до места проведения фестиваля «Наше море», который пройдет в Гдовском районе 2-4 августа, составили организаторы. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Источник: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Место проведения фестиваля в этом году не изменилось. А кто к нам едет впервые, скорее смотрите карту, где мы построили маршрут прямо до места проведения фестиваля», - рассказали в ТКД.

В навигатор можно координаты: 58.744607, 27.783063.

Фестиваль «Наше море» проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».