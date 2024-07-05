Опубликован маршрут до места проведения гдовского фестиваля «Наше море»

Маршрут прямо до места проведения фестиваля «Наше море», который пройдет в Гдовском районе 2-4 августа, составили организаторы. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Источник: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Место проведения фестиваля в этом году не изменилось. А кто к нам едет впервые, скорее смотрите карту, где мы построили маршрут прямо до места проведения фестиваля», - рассказали в ТКД.
В навигатор можно координаты: 58.744607, 27.783063.
Фестиваль «Наше море» проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».