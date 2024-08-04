Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о ярмарке «Лешуга»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 16 по 18 августа в Финском парке в Пскове впервые пройдет торговая ярмарка «Лешуга». Что ждет гостей мероприятия, какова будет музыкальная программа, и почему ярмарка называется «Лешуга»? Об этом и многом другом расскажут креативный менеджер, Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.