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«С другой стороны» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «С другой стороны», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 декабря. Сегодняшний гость студии - заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Он поделился своими детскими воспоминаниями, рассказал о воспитании своих детей, о том, как складывалась его карьера кинорежиссера и почему он так любит Псковскую область. Также ведущая Анна Имеретинская поговорила с гостем о развитии Псковского драмтеатра.