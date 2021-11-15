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Первый концерт на электронном органе дадут в Пскове

Первый концерт органной музыки на электронном органе «Johannus» состоится в Пскове 16 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в нем примет участие ансамбль солистов «Камерата-Псков» под руководством дирижера Николая Хондзинского.

Орган «Johannus» – новое приобретение Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Современный инструмент не уступает духовому, транслируя звуки настоящего органа. Инициаторами установки органа в колледже стали заслуженный артист России, заведующий кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Даниэль Зарецкий и лауреаты международных конкурсов, активно гастролирующие органисты Денис Маханьков и Дина Ихина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Они же и станут первыми солистами концерта, в котором прозвучат два концерта для органа с оркестром Мишеля Корета и Георга Фридриха Генделя. Также в программе – сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Пьера Кошеро.

В концерте примет участие недавно созданный ансамбль солистов «Камерата-Псков», в составе которого музыканты губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Это второй концерт коллектива, премьера с большим успехом состоялась на открытии Международного фестиваля русской музыки 19 ноября. По мнению руководителя ансамбля «Камерата-Псков», дирижера Николая Хондзинского, у нового коллектива большое будущее в исполнении музыки разных жанров, в том числе камерной и барочной.

Даниэль Зарецкий – заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Он принимал участие во многих мастер-классах в Западной Европе у ведущих профессоров. Лауреат Открытого всероссийского конкурса органистов, Международного конкурса органистов в Германии, дипломант международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии.

Артист дает концерты почти во всех городах бывшего СССР, где установлены органы. Активно гастролирует во всех странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке.

В 2000 году он исполнил все органные сочинения Иоганна Баха к 250-летию со дня смерти композитора.

Концерты органиста транслировались и записывались радио и телевидением России, Германии, Швейцарии, Дании, Финляндии и Латвии.

Даниэль Зарецкий - главный консультант ряда проектов по строительству новых органов и реставрации исторических инструментов в России и за рубежом, записал 7 компакт-дисков, является членом жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Канаде.

Дина Ихина и Денис Маханьков – семейная пара органистов, выпускники Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу органа заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого, лауреаты Международных конкурсов. Музыканты выступают в России (от Южно-Сахалинска до Калининграда), в странах Европы (от Испании до Исландии и Норвегии), в Армении, Грузии и Казахстане, на самых масштабных органах России, Исландии, Латвии, Эстонии, Беларуси.

Интерес артистов обращен не только к современным органам, но и к историческим органам-памятникам, их возрождению и привлечению внимания к органному искусству как неотъемлемой части культуры в мире, отметили в ТКД.

Преподавание по классу органа в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга, проведение мастер-классов – еще одна сторона деятельности Дины и Дениса.

Они же являются идейными вдохновителями и организаторами благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», направленного на восстановление уникального исторического органа Kriisa церкви Святого Петра. В концертах, сборы от которых идут на восстановление исторического органа, принимают участие ведущие органисты России и мира, с органом Kriisa выступал и камерный состав Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Дина Ихина и Денис Маханьков – лауреаты премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики (2016).

Они же выступили инициаторами приобретения органа Псковским областным колледжем искусств в 2020 году, а с 2021-го года Денис Маханьков - преподаватель колледжа, где впервые в Псковской области началось обучение по классу органа.

Концерт проводится в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в четверг, 16 декабря, в 19.00. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести по ссылке.

В программе прозвучат:

Мишель Корет, концерт для органа с оркестром Ля мажор, op. 26/2

Георг Фридрих Гендель, концерт для органа с оркестром Фа мажор «Кукушка и соловей», HWV 295

Иоганн Себастьян Бах, токката и фуга ре минор

Пьер Кошро, Симфоническое скерцо и др.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.