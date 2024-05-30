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Вокалистка из Петербурга приглашает псковичей на концерт «Посвящение Эми Уайнхаус»

Вокалистка из Санкт-Петербурга, выпускница Театральной Академии на Моховой и актриса Александринского театра Софья Шустрова приглашает на концерт «Посвящение Эми Уайнхаус», который пройдет 31 июля в Поганкиных палатах в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

«Софья Шустрова, известная своими яркими и эмоциональными выступлениями, является одной из ярких звезд петербургской джазовой сцены. Ее уникальный стиль сочетает глубину чувств, искрометный юмор и неподражаемую харизму. Помимо музыкального таланта, Софья обладает актерским мастерством, являясь выпускницей Театральной академии на Моховой и актрисой Александринского театра», - отметили в ТКД.

Вместе с исполнительницей на сцену поднимутся музыканты - Дмитрий Ефремов (бас-гитара), Егор Крюковский (ударные), Борис Нецветаев (рояль), Руслан Тустановский (саксофон).

«Их совместная игра создаст уникальную атмосферу настоящего джазового вечера», - добавили в ТКД.

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Концерт начнется в 19.30. Музыкальное событие пройдет в рамках ежегодного проекта «Галерея-джаз».