Солистка Мариинского театра пригласила псковичей на концерт «Бархатные сезоны»

Солистка Мариинского театра Ольга Пудова приглашает на концерт «Бархатные сезоны», который пройдет 12 сентября на террасе отеля «Покровский» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

«Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приготовил незабываемое путешествие в мир музыкальной Европы XIX столетия. Зрителей ждут лучшие произведения Штрауса, Делиба, Легара и других выдающихся композиторов. Увертюры, знаменитые арии, дуэтные номера из оперетт и зажигательные танцы создадут атмосферу настоящего музыкального праздника. Любители лёгкой классической музыки будут очарованы атмосферой вечера: мягкий осенний воздух, захватывающий вид на Покровскую башню и звучание произведений, любимых поколениями ценителей искусства», - отметили в ТКД.

Начало концерта в 18:30.