Завоевавшей «Золотую маску» псковской актрисе повысят зарплату

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев сообщил, что Дарье Чураевой, ставшей лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», увеличат зарплату.
В рамках пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей, он рассказал, что полученная награда - определенная веха для театра. «Для жизни театра это очень важная премия, потому что это, во-первых, дает силы, во-вторых, дает очень серьезные позиции в театральном пространстве страны, - пояснил он. - Для наших дальнейших планов это важная позиция. Мы достойны этой награды... Понятно, что нам нельзя снижать планку, "Золотая маска" подстегивает к тому, чтобы двигаться вперед».
По мнению Дмитрия Месхиева, Псковский драмтеатр в целом достоин большего и получит это, став частью Национального театра России. «Это вопрос решенный, сейчас уже идут хозяйственно-технические мероприятия, оформляются документы, идет инвентаризация, чтобы мы всем коллективом в декабре написали заявление об уходе и с 1 января пришли на работу в другой театр. Ни один человек из этого театра не уйдет, я это повторю. Мы перейдем всей труппой 100%».