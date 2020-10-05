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Дарья Чураева не собирается менять псковский театр на столичные подмостки

Актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дарья Чураева, ставшая лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», не планирует переезжать в столицу или за границу.

«Мне здесь интересно, - сказала она на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. - Награда не значит, что надо бежать в столицу или за границу. Провинциальные театры не хуже столичных. Столица - это просто город, это не показатель качества. У нас огромная страна, прекрасные артисты».

Кроме того, Дарья отметила, что в Пскове очень хороший коллектив. «Труппа и весь театр радовался больше, чем я. Не считаю, что будут завистливые взгляды, козни. До этого не было, и сейчас, я думаю, не будет такого».

Дмитрий Месхиев напомнил, что Дарья стала частью псковской труппы три года назад. «Я возлагаю большие надежды на работу Дарьи в нашем театре, у меня нет прогнозов, чтобы она работала на стороне».