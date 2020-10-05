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Весной труппу псковского театра пополнят новые актеры

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев сообщил, что весной труппу пополнят новые артисты. Об этом он рассказал на пресс-конференции 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Новые кадры театру нужны, у меня уже есть договоренности с артистами, которых мы возьмем в нашу труппу, - отметил он. - Это хорошие очень сильные артисты». Как пояснил Дмитрий Месхиев, псковский театр приглашает востребованных режиссеров, у которых спектакли расписаны на несколько лет вперед, а для таких мастеров чрезвычайно важно, насколько сильная и разнообразная труппа в театре, насколько интересно будет работать. «С моей точки зрения, актерский состав театра - практически определяющая успеха театра», - подчеркнул худрук.

«Пять лет назад никакому жюри не могло прийти в голову, что псковский театр будет куда-то номинироваться, - заметил Дмитрий Месхиев. - Мы получили полноценную настоящую "Золотую маску", причем за актерскую работу, что очень хорошо. Я считаю, это заслуга всего нашего театра, всей труппы. Это говорит, что мы на правильном пути, что мы берем из других городов правильных артистов, что у нас сильная труппа - а это 50, если не 70% успеха театра».