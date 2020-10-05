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Дмитрий Месхиев рассказал, чем занимаются псковские актеры на самоизоляции

На карантине артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина репетируют дома и занимаются чтением пьес. Как сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, очные репетиции в настоящий момент не проводятся.

«Псковский театр живет ожиданиями, что у нас отменят карантин, и мы начнем хотя бы репетиции, - пояснил он. - Я не склонен к тому, чтобы у нас возник очаг: репетиции - это контакт. Надеюсь, хотя бы с декабря начнем репетировать. Для театра такая остановка - очень нехорошо, многое забывается, многие вещи придется начинать с нуля».

По словам Дмитрия Месхиева, он не склонен «жить в отрицаловке и устраивать забастовки и демонстрации» из-за карантинных мер. «Зачем идти в Роспотребнадзор и рвать на себе рубаху? Там же взрослые люди, которые не просто так решения принимают, - считает он. - Наверное, это обусловленное решение».