Цикл лекций издательства Европейского университета стартует в проекте «Ветка»

Ведущие преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге проведут лекции в проекте «Ветка» Псковского академического театра драмы. Псковичей приглашают на открытые лекции петербургских спикеров, которые представят на встрече собственные книги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Афиша лекций издательства Европейского университета в Пскове
Вход на лекции свободный по предварительной регистрации. Записаться можно в соцсетях проекта «Ветка» или у руководителя проекта по телефону: 8 (992) 292-50-60.