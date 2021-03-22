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Цикл лекций издательства Европейского университета стартует в проекте «Ветка»

Ведущие преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге проведут лекции в проекте «Ветка» Псковского академического театра драмы. Псковичей приглашают на открытые лекции петербургских спикеров, которые представят на встрече собственные книги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Афиша лекций издательства Европейского университета в Пскове

2 апреля в 19.00. «Путь к себе: в интернате и за его пределами». Встреча с Анной Клепиковой и фотографом Дмитрием Марковым

3 апреля в 15.00. Лекция Марии Пироговской «Миазмы, симптомы, улики». Запахи между медициной и моралью в русской культуре второй половины XIX века»

9 апреля в 19.00. «Троцкий и другие: бриколаж (анти-) героев гражданской войны

10 апреля в 15.00. «Прибалтика между двумя революциями. Германские добровольцы в антибольшевистской борьбе»

18 апреля в 15.00. Презентация книги Олега Хархордина «Республика»

Вход на лекции свободный по предварительной регистрации. Записаться можно в соцсетях проекта «Ветка» или у руководителя проекта по телефону: 8 (992) 292-50-60.