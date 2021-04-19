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В мае Псковский театр драмы выпустит бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра»

15, 16 и 23 мая Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина приглашает маленьких зрителей на новый бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра». Над постановкой работает московский режиссер Александра Ловянникова, уже знакомая псковскому зрителю по спектаклю для малышей «Год Жирафа».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра, главным героем новой истории будет голубь Петр, который всю жизнь прожил на свалке. И хотя он обустроил место, в котором живет, – консервные банки служат для него музыкальными инструментами, подушки – горками, а гайки – гантелями, – вслед за другими птицами он решает отправиться в путешествие. Голубю предстоит открыть ранее неизведанные миры: он с удивлением узнает о существовании жарких стран, где живет фламинго, или северных, где обитают пингвины.

«С одной стороны, мы рассказываем детям про то, что в мире есть много непохожих на нас существ, что есть страны, в которых люди живут совсем по-другому, – рассказала Александра Ловянникова. – С другой стороны, после этого спектакля дети по-другому посмотрят на птиц, которые водятся вокруг нас. В этом спектакле есть и ворона, и голубь, и трясогузки, и скворцы, и утки, и ты понимаешь, что этот мир населен такими разными, такими красивыми птицами. Мы все знаем сказки про зайчиков, мишек, лисичек, а вот сказки про птиц нам рассказывают нечасто. И еще одна мысль этой истории: если чуть-чуть иначе посмотреть на мир, можно открыть для себя немало прекрасного. Здорово, что это понял голубь Петр».

Спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» рассчитан на детей от двух лет, но, как показывает опыт предыдущего бэби-спектакля, ребята постарше тоже с большим интересом смотрят бэби-спектакли.

Поможет воображению маленьких зрителей анимация, которую создаст видеохудожник Михаил Заиканов, знакомый псковскому зрителю по работе в спектакле «Свидетельские показания». Действие будет разворачиваться на фоне оживающего задника.

«Шатра не будет, – шутит Александра Ловянникова, вспоминая организацию пространства на спектакле "Год Жирафа". – Мы рады, что нашим спектаклем открывается "Маленький театр" – это специальное пространство, очень обаятельное и уютное, в котором будут проходить спектакли для самых маленьких. Когда ты попадаешь в этот "Маленький театр", создается ощущение, что ты находишься в прекрасном камерном месте, маленьком, милом и уютном».

«Детские спектакли развивают фантазию. Театр может показать разные способы игры, и каждый ребенок почерпнет для себя то, что ему близко. Кто-то заинтересуется птицами, кто-то попробует дома сыграть на консервных банках, кто-то придумает игру с подушками, а кто-то узнает, что есть такое место, как театр, и оно безопасное, уютное и спокойное», – отметила режиссер.

В спектакле «Невероятные приключения голубя Петра» заняты заслуженная артистка России Галина Шукшанова, Ислам Галиуллин/Лев Орешкин, Мария Фомина/Анна Шуваева.

Александра Ловянникова – режиссер, художник, актриса. Выпускница РАТИ (ГИТИС) (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова), номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв», совместно с Михаилом Кукушкиным обладатель премии фестиваля «Текстура» – «Взгляд СегоДня».

Александра Ловянникова поставила несколько десятков спектаклей в разных театрах страны, рассчитанных как на детскую, так и на взрослую аудиторию. Спектакли режиссера участвовали в различных фестивалях в России и в мире – в Хорватии, Эстонии, Южной Корее, Испании и других.

В основе спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» лежит пьеса популярного современного драматурга Юлии Поспеловой, чьи тексты ставились во многих театрах страны, в том числе в МХТ им. А.П. Чехова, Центре им. Вс. Мейерхольда. Особенно популярна ее пьеса «Говорит Москва», написанная по мотивам воспоминаний Светланы Аллилуевой.