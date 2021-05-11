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Дмитрий Месхиев о премьере «Смерть Тарелкина»: Артисты сработали блестяще

Премьерный показ спектакля «Смерть Тарелкина» режиссера Хуго Эрикссена прошел в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 12 мая. Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев назвал новый спектакль «достойной работой серьезного академического театра». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Я считаю, что это удачная работа для театра. Спектакль хорошо придуман и талантливо исполнен. Да, это не комедия. Да, это достаточно серьезная и тяжелая история, но нельзя, чтобы репертуар театра состоял только из развлекательных и веселеньких произведений. В большом серьезном академическом театре должны быть серьезные увлекательные работы, какой является, по моему мнению, “Смерть Тарелкина”. Это достойная работа серьезного академического театра», – прокомментировал Дмитрий Месхиев.

Худрук театра убежден, что в спектакле «Смерть Тарелкина» псковские актеры блестяще справились со своими ролями. «Я очень доволен актерским ансамблем и актерской работой нашей труппы. Абсолютно искренне, без хвастовства хочу сказать, что некоторые артисты сделали очень сильные роли, с чем я хочу поздравить актеров. Говорю это не потому, что это наша труппа (а я очень ревностно и критично отношусь и к работе актеров, и к своей работе здесь), а потому что в данном случае артисты сработали блестяще», – сказал Дмитрий Месхиев.

Зрители премьеры также поделились своими впечатлениями о новом спектакле.

«Поразила правдивость картины. Эмоции подступали постепенно, волнами: я испытывала то напряжение, то расслабление, в какие-то моменты было очень смешно, в какие-то – очень тревожно. Эта буря в конце перерастает в огромный ураган, который проглатывает тебя полностью. Очень сильное впечатление: история правдивая, захватывающая и оставляющая большой, весомый след», – рассказала о своих эмоциях молодая девушка.

Перенесение действия пьесы Сухово-Кобылина в «лихие» 1990-е, по мнению публики, добавило в постановку юмора и динамики, но не лишило картину серьезности и философских сентенций.

«Прежде всего, поразило очень интересное, я бы даже сказала, изящное, режиссерское решение этого спектакля. Пьеса классическая, может, немногие ее знают, но ценности в ней трактуются вечные. Монолог актера Плеханова заставил меня задуматься, переосмыслить какие-то сиюминутные вещи, хотя в пьесе дело идет в далеких временах, в спектакле действие перенесено в 90-е, но оно совершенно не становится чуждым нам. Спектакль воспроизводит очень актуальные истины: кто мы друг другу?» – поделилась одна из зрительниц спектакля.

Зрители особенно отметили неожиданное решение сценографии, органичный действию саунд-дизайн, световые эффекты: «Очень своеобразный подход, интересный, нетрадиционный, начиная от игры актеров и заканчивая техническими решениями, которые мне очень понравились», - поделились зрители.

Премьеру Псковского театра драмы «Смерть Тарелкина» можно увидеть на большой сцене театра 13, 18 и 22 мая. В июне, 29 числа, новым спектаклем закроется театральный сезон.

Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно на официальном сайте театра.