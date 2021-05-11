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Драматург Юлия Поспелова: Здорово, что Псковский драмтеатр пошел на такой эксперимент

17.05.2021 10:45|ПсковКомментариев: 0

В Псковском театре драмы прошли премьерные показы бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» по пьесе Юлии Поспеловой.

Драматург Юлия Поспелова хорошо известна публике, интересующейся современным русским театром. Кандидат исторических наук, свою первую пьесу она написала девять лет назад, по ее собственному признанию, «со скуки». И сразу пришел успех на конкурсе молодой драматургии Николая Коляды «Евразия» в Екатеринбурге. И Юлия решила продолжить свои драматургические опыты. Сегодня, помимо «Евразии», Юлия Поспелова - номинант и победитель нескольких российских конкурсов и фестивалей современной драматургии: «Свободный театр», «Любимовка», «Пять вечеров», «Ремарка», «PRO/ДВИЖЕНИЕ», «Новая пьеса для детей» и других; автор пьес «Who is absent today?», «Герой на фоне дерева», «Тапка», «Покерфэйсеры», «Серые мальчики», «Всего лишь игра», «Рай», «Бах-бах-бах!», «Лёха…». Пьеса «Невероятные приключения голубя Петра» написана Юлией Поспеловой специально для бэби-театра. Автор приехала на премьерный спектакль в Псков.

- Мне интересно писать пьесы и для взрослых, и для детей, и это не первая моя детская пьеса. «Невероятные приключения голубя Петра» - это наш второй с режиссером Александрой Ловянниковой спектакль. Правда, первый, «Мама, я динозавр» был не для бэби-театра, а для возраста 6+. Про девочку, которая превратилась в динозавра, и семья должна как-то отреагировать на это превращение: либо принять, либо вылечить ребенка. Когда я сочиняла ту пьесу, то держала в уме «Превращение» Франца Кафки. И получилась как бы детская версия этого кафкианского сюжета. А здесь - история для совсем маленьких, от двух до шести, и это мой первый такой опыт.

- И как появился замысел? Здесь вы что «держали в уме»?

- Года два назад мне позвонила Аля и предложила написать пьесу для самых маленьких. Мы с ней поговорили. У меня в голове родился голубь Петр, и текст я написала буквально за один день. Это был для меня такой творческий рекорд. Мне легко. Все это, и детский театр, и детская литература, для меня сейчас актуальны. Так что все сошлось.

- Театру вообще нужны детские пьесы новых драматургов?

- Да. Что обычно ставили для детей в театре в советское время? «Снегурочку», «Двенадцать месяцев», «Приключения Буратино», «Волшебник изумрудного города». Но время меняется, и дети сейчас другие. Для них нужно писать новые тексты. Говорить с ними современным языком. Понятным и близким.

- О чем спектакль «Невероятные приключения голубя Петра»?

- Мы сочиняли историю о том, как голубь, живущий на помойке, однажды поднял глаза вверх, и понял, что существует небо и целый мир, и нужно полететь и этот мир посмотреть. И вот он собирает информацию, общается с утками, а потом отправляется в путь, и понимает, какой мир большой, интересный, красивый. С ним случаются разные приключения, он попадает в бурю. Любуется северным сиянием. В Японии видит Фудзияму. Потом он летит в космос и смотрит на маленькую голубую планету сверху, из космоса. И в финале он прилетает в Нью-Йорк, видит, как корабль отправляется в море, и Петр становится моряком. То есть, изучив воздушную стихию, он отправляется изучать стихию морскую. Приключения продолжаются. Мир разнообразен и прекрасен!

- А познавательный момент вы сознательно заложили в текст?

- Это дополнительная опция. Ребенок смотрит спектакль и знакомится с птицами. В пьесе действуют не только вороны или утки, которых дети знают, но и, к примеру, тупик, фламинго, скворцы. Для бэби-спектакля ты в любом случае пишешь как бы основу, а потом, в процессе репетиций, содержание уточняется режиссером, который что-то отбирает, что-то исключает, решая, как тот или иной эпизод решить при помощи актеров и кукол. Режиссер уже выстраивает собственный мир. И мне очень нравится, что в псковском спектакле появилась фигура рассказчицы. И мне импонирует, что это именно бабушка. Потому что для ребенка бабушка – это очень важный человек. Это понятно детям, они успокаиваются, внимательно слушают бабушку.

- То есть вам реализация вашей пьесы в пространстве псковского «Маленького театра» понравилась?

- Да, очень. Я не держусь за текст, за то, что вот, должно обязательно прозвучать каждое слово. Аля Ловянникова про бэби-театр понимает гораздо больше, чем я. Про то, как он устроен, как дети считывают информацию. Мне все понравилось! У детей очень живая реакция. Дети внимательно слушали, участвовали в спектакле, помогали героям. Очень здорово, что Псковский театр пошел на такой эксперимент, создал новое пространство для бэби-театра. Наш спектакль – первый, но со временем, насколько я поняла, «Маленький театр» Псковского театра драмы станет настоящим театром для совсем юного зрителя, со своим репертуаром, и своей публикой.

Беседовал Александр Белых

Теги: #Псковский театр драмы #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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