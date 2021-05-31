Сцена / Спектакли

«Сережа очень тупой» и «Блаженная Ксения»: в псковском театре рассказали о премьерах в новом сезоне

Новый 116-й театральный сезон в Пскове откроется предположительно в августе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 4 июня художественный руководитель Псковского драмтеатра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

В первой декаде сентября пройдет Пушкинский театральный фестиваль. Его главным событием станет показ спектакля худрука Александринского театра, народного артиста России Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кроме. С учетом того, что на площадке будет всего 400 зрительских мест, планируется два показа спектакля.

О ближайших планах Псковского драмтеатра рассказал арт-директор Андрей Пронин. Планируется два спектакля: Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова и «Случайный вальс» по песням разных эпох.

Также в театре будут показаны «Пленные духи» братьев Пресняковых в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, главного режиссера Башкирского театра Айрата Абушахманова. 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова посвятят постановку живой легенды якутского театра и кино Сергея Потапова — спектакль «Зойкина квартира».

Кроме того, зритель увидит на псковской сцене чеховского «Дядю Ваню» в постановке Павла Зобнина и «Любимого слона» Анастасии Момот в инсценировке Анастасии Букреевой и в постановке штатного режиссера театра Анатолия Кузьмина.