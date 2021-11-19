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Псковский театр кукол готовит новогоднее представление

Псковский областной театр кукол покажет на зимних праздниках новый спектакль. Билеты на представление уже в продаже. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила директор театра Татьяна Ааб.

«Мы не можем оставить детей без Нового года. Как выяснилось, мы и сами очень тяжело перенесли отсутствие новогодних утренников в прошлом году. С одной стороны, мы столько лет не отдыхали ни 29, ни 30, ни 31 декабря, ни 2 и даже ни 7 января. Все эти дни мы работали, но, оказалось, что от этой работы мы получали такое же колоссальное удовольствие, как и дети. Новый год в этом плане — особый праздник», - призналась Татьяна Ааб.

По ее словам, в прошлом году Псковский областной театр кукол поставил порядка 100 спектаклей, при этом часть из них прошла с заполняемостью зала на 25% и на 50%. «Если раньше в год у нас приходило по 29 тысяч, то за прошлый год мы приняли всего 7 тысяч», - отметила директор учреждения.

«А дети ведь вырастают. Они уже в прошлом году не попали на новогоднее преставление, а если еще и в этом... Этого очень не хочется», - подчеркнула она.

Татьяна Ааб также добавила, что хоть театр и готовит новое представление на зимние праздники, информация об их проведении предварительная. «Мы еще не знаем, какое в отношении приближающегося новогоднего праздника будет решение со стороны нашего губернатора Михаила Ведерникова, но мы надеемся что все состоятся. При этом точно уже сейчас можно сказать, что водить хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой не придется, но спектакль вас всех ждет. Новы спектакль, новые эмоции, впечатления детей», - добавила директор театра.