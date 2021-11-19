Псковский театр кукол готовит новогоднее представление

Псковский областной театр кукол покажет на зимних праздниках новый спектакль. Билеты на представление уже в продаже. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила директор театра Татьяна Ааб.
По ее словам, в прошлом году Псковский областной театр кукол поставил порядка 100 спектаклей, при этом часть из них прошла с заполняемостью зала на 25% и на 50%. «Если раньше в год у нас приходило по 29 тысяч, то за прошлый год мы приняли всего 7 тысяч», - отметила директор учреждения.
«А дети ведь вырастают. Они уже в прошлом году не попали на новогоднее преставление, а если еще и в этом... Этого очень не хочется», - подчеркнула она.
Татьяна Ааб также добавила, что хоть театр и готовит новое представление на зимние праздники, информация об их проведении предварительная. «Мы еще не знаем, какое в отношении приближающегося новогоднего праздника будет решение со стороны нашего губернатора Михаила Ведерникова, но мы надеемся что все состоятся. При этом точно уже сейчас можно сказать, что водить хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой не придется, но спектакль вас всех ждет. Новы спектакль, новые эмоции, впечатления детей», - добавила директор театра.