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Сцена / Спектакли

Спектакли для детей разного возраста покажут в Псковском театре кукол

27.01.2022 17:15|ПсковКомментариев: 0

Псковский театр кукол приглашает псковичей на спектакли, которые пройдут в феврале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В февральскую афишу Псковского областного театра кукол вошли как спектакли, рекомендованные для совсем маленьких зрителей - «Три медведя», «Путешествие для самых маленьких», «Незнайка и его друзья», «Царевна-лягушка», «Машенька и медведь», «Маленький Мук», «Бегемотик», «Букашка Мари» и «Любопытный слоненок», так и для детей постарше - «Фауст», «Мы победим», «Ковбойская история».

Спектакль «Три медведя», рекомендованный для детей от 3-х лет, можно будет увидеть 1, 15 и 20 февраля. Смешная и, вместе с тем, трогательная, поучительная, история про городскую девочку Машу и трех очень воспитанных и интеллигентных медведей. Дети вместе с Машенькой, ее бабушкой и дедушкой побывают в самой чаще леса и заглянут в настоящую медвежью избушку. Сюжет этой сказки никого не оставит равнодушным, подчеркнули в ТКД.

Спектакль «Маленький Мук» (для детей от 3 лет) о неунывающем мальчишке, вынужденном жить в образе уродливого карлика покажут 5 февраля. Мальчик, неузнанный даже родителями, уходит из города в поисках счастья. Его жизнь наполнена удивительными событиями, приключениями и чудесами. Доброе сердце, находчивость, готовность прийти на помощь слабому приводят Мука к удаче. Все это происходит в особенной, таинственной и загадочной атмосфере восточных историй.

Для первого знакомства с миром театра отлично подойдет спектакль «Путешествие для самых маленьких», который покажут 6 февраля. «Ребятам будет уютно и спокойно, зрителей не много, все дети приблизительно одного возраста. Сюжет прост и понятен», - отметили в ТКД. Маленькие зрители отправятся в путешествие за город на веселом паровозике, имя которого легко запомнить и произнести – паровозик Чух-Чух. Ребята узнают, кто живет в лесу, как пчелы собирают мед на цветочной полянке, и помогут птенцу найти маму. В спектакле нет отрицательных персонажей и резких пугающих звуков. Длительность представления всего 30 минут, чтобы не переутомить детей.

В этот же день артисты театра расскажут историю о Бегемотике, которая случилась в самом обыкновенном дворе на детской площадке в обычной песочнице. Постановка напоминает детям о том, о чем взрослые сами иногда пытаются с ними говорить: счастлив каждый человек лишь тогда, когда он кому-то нужен, когда у него есть друзья. У героя постановки, забытого в песочнице игрушечного бегемотика, есть мягкость и доброта. Грустный, но лишь в начале действия, бегемотик не может спокойно видеть чужую боль. Герой, преодолевая трудности, отправляется на помощь к больному мальчику. Их дружба поможет справиться с недугом и стать бегемотику веселым.

Спектакль «Фауст» для детей старше 6 лет покажут 8 февраля. Вместе с доктором Фаустом зрители спускаются на морскую глубину, поднимаются в небеса, наблюдают за химическими опытами. Мефистофель, перемещая доктора вверх-вниз, демонстрирует свои почти безграничные возможности. Однако спектакль в очередной раз доказывает, что с Мефистофелем шутки плохи. Доктор Фауст продал душу и потерял любовь. Спектакль заставляет зрителя и сопереживать и смеяться и задуматься о том, что действительно важно в жизни. Продолжительность спектакля 50 минут без антракта.

Историю про Незнайку и его друзей покажут 12 февраля. В сказочном Цветочном городе живут веселые коротышки: неугомонный Незнайка и его друзья – умный Знайка, любитель поесть Пончик, доктор Пилюлькин и многие другие. Жители изобретательны и любопытны, они постоянно попадают в разные смешные и нелепые истории. Зрители узнают, как Незнайка пытался рисовать портреты и писать стихи, как он осваивал музыкальные инструменты. Он считает, что ничему не надо учиться, все получится само собой, но с удивлением обнаруживает, что ничего не получается.

Спектакль «Букашка Мари» пройдет 13 февраля. Это история маленькой божьей коровки Мари, которой до всего есть дело, а потому с ней вечно случаются прелюбопытнейшие истории. Но у букашки есть такие замечательные друзья, что они всегда готовы прийти на помощь. И это не просто друзья, а большинство из них – музыканты: кузнечик Жак со скрипочкой, улитка Жозефина с волынкой и гитарой, червячок Луи с арфой – целый маленький оркестр. Постановка очень музыкальная, добрая и волшебная, а действие происходит во французском ботаническом саду.

18 февраля в театре кукол ждут детей в возрасте от 6 лет. Жанр и стиль спектакля «Ковбойская история» – народный уличный театр, перенесенный на сцену. Нарочитые, откровенно добродушные драки, как в настоящем уличном кукольном театре, где не сразу поймешь, притворяются герои или впрямь не на шутку дерутся. Звуки банджо перемежаются со звуками выстрелов, топотом копыт, гудками паровоза и звоном монет.

Волшебную историю о чудесных приключениях царского сына и Василисы Прекрасной «Царевна-лягушка» (спектакль для детей от 3-х лет) артисты покажут 19 февраля.

Сказку для самых маленьких зрителей «Машенька и медведь» (3+) можно будет увидеть 22 февраля. Правильная история о большом, но добродушном Медведе и находчивой девочке Машеньке. Сказка, которую читают почти каждому ребенку на ночь, вдруг оживает на театральных подмостках в ярких и запоминающихся образах, обретает живые голоса, объем и красочные характеры.

Спектакль «Мы победим» (6+), который пройдет на сцене театра кукол 23 февраля в 12.00 и 16.00, участвует в акции «В театр всей семьей». Она рассчитана на тех, кто идет в театр не один. В день проведения акции каждый посетитель театра получает право на скидку в размере 50%. Приобрести билеты со скидкой можно только в кассе театра. Показы спектакля «Мы победим» состоятся также 25 и 26 февраля.

Сразу два показа спектакля «Любопытный слоненок» пройдут 27 февраля. Отправляясь в путешествие по джунглям, которые полны не только опасностей, но и новых полезных встреч, герой спектакля познает мир и все-таки находит ответы на интересующие его вопросы. Путешествие в Африку в театре будет совершенно безопасным. Приглашаются все желающие, кому уже исполнилось три года.

Спектакли театра кукол участвуют в программе «Пушкинская карта». Заказать и забронировать билеты можно онлайн и в кассе театра кукол. Зрители старше 18 лет смогут посетить спектакли театра кукол при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании за последние двенадцать месяцев.

Теги: #спектакль #ТКД #театр кукол
Источник: Псковская Лента Новостей
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